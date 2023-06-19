Sokak dehşeti yaşattılar! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar dışarıya adım atmaya korkuyor!

Ankara'da Çiğdemtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bahçelerinde ansızın ortaya çıkan yılanlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Yılanların zehirli olmaları ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturmaları nedeniyle, bu durum günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Yılanlar, doğal yaşam alanlarında bulundukları gibi zaman zaman insan yerleşim bölgelerine de girebiliyorlar. Çiğdemtepe mahallesindeki vatandaşlar, özellikle bahçelerinde yılanlarla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyorlar. Bu durum, bahçe işleriyle uğraşanlar, çocukları olan aileler ve evcil hayvan sahipleri için endişe verici bir durum oluşturuyor.