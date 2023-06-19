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Sokak dehşeti yaşattılar! Türkiye'nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar dışarıya adım atmaya korkuyor!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Çiğdemtepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, son dönemlerde yaşadıkları zorluklar nedeniyle tedirginlik içerisinde. Mahallede artan yılan, fare ve başıboş köpekler, mahalle sakinlerini endişelendiriyor ve güvenliklerini tehlikeye atıyor. Bu durum, vatandaşları çözüm arayışına sevk ediyor.

takvim.com.tr
19.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 19.06.2023 08:59
Sokak dehşeti yaşattılar! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar dışarıya adım atmaya korkuyor!

Ankara'da Çiğdemtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bahçelerinde ansızın ortaya çıkan yılanlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Yılanların zehirli olmaları ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturmaları nedeniyle, bu durum günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Yılanlar, doğal yaşam alanlarında bulundukları gibi zaman zaman insan yerleşim bölgelerine de girebiliyorlar. Çiğdemtepe mahallesindeki vatandaşlar, özellikle bahçelerinde yılanlarla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyorlar. Bu durum, bahçe işleriyle uğraşanlar, çocukları olan aileler ve evcil hayvan sahipleri için endişe verici bir durum oluşturuyor.

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Sokak dehşeti yaşattılar! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar dışarıya adım atmaya korkuyor!

Başıboş köpekler ise mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Özellikle sürü halinde dolaşan köpekler, saldırgan davranışlar sergileyebiliyor ve insanların günlük hayatını olumsuz etkiliyor.

Sokak dehşeti yaşattılar! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar dışarıya adım atmaya korkuyor!

Vatandaşlar, işe veya okula gitmek için dışarı çıktıklarında bu köpek sürüleriyle karşılaşmaktan dolayı endişe duyuyor. Mahalle sakinleri, bu sorunlarla başa çıkabilmek için belediyeden yardım istiyor.

Sokak dehşeti yaşattılar! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar dışarıya adım atmaya korkuyor!

İlaçlama çalışmalarının yapılmasını, başıboş köpeklerin barınaklara götürülmesini talep ediyorlar. Özellikle çocuklar, güvenli bir şekilde dışarı çıkamamaktan dolayı tedirginlik yaşıyor.

Sokak dehşeti yaşattılar! Türkiye’nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar dışarıya adım atmaya korkuyor!

Vatandaşlar, daha önce belediyeye bu konuda şikayetlerini ilettiklerini ancak henüz bir sonuç alamadıklarını ifade ediyorlar.

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