Sokak dehşeti yaşattılar! Türkiye'nin o mahallesini istila ettiler! Vatandaşlar dışarıya adım atmaya korkuyor!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Çiğdemtepe Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, son dönemlerde yaşadıkları zorluklar nedeniyle tedirginlik içerisinde. Mahallede artan yılan, fare ve başıboş köpekler, mahalle sakinlerini endişelendiriyor ve güvenliklerini tehlikeye atıyor. Bu durum, vatandaşları çözüm arayışına sevk ediyor.
19.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 19.06.2023 08:59
Ankara'da Çiğdemtepe mahallesinde yaşayan vatandaşlar, bahçelerinde ansızın ortaya çıkan yılanlarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirtiyorlar. Yılanların zehirli olmaları ve insanlar için ciddi bir tehlike oluşturmaları nedeniyle, bu durum günlük yaşamlarını olumsuz etkiliyor. Yılanlar, doğal yaşam alanlarında bulundukları gibi zaman zaman insan yerleşim bölgelerine de girebiliyorlar. Çiğdemtepe mahallesindeki vatandaşlar, özellikle bahçelerinde yılanlarla karşılaşma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ediyorlar. Bu durum, bahçe işleriyle uğraşanlar, çocukları olan aileler ve evcil hayvan sahipleri için endişe verici bir durum oluşturuyor.