ŞOK ilan etti bu hafta geçerli! 7 Mart 2023 en ucuz ürünleri belli oldu! Bebek bezi 139,90 TL! Diş fırçası 24 TL, diş macunu 35 TL...
ŞOK 5 - 7 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da farklı ürünlerde kampanyalar yapan ŞOK zincir marketleri yeni indirimlerini duyurdu. Mart ayının ilk haftası boyunca geçerli olacak! Peki bu hafta indirimli ürünler arasında neler var? Ayçiçek yağı, çamaşır suyu, laptop, beyaz eşya gibi türlü türlü ürün uygun fiyata satılmaya başlandı. İster gıda alışverişi yapın ister çeyiz alışverişi! İşte ŞOK indirimli ürünlerin tamamı.
06.03.2023 09:03 - Son Güncelleme: 06.03.2023 09:03
ŞOK'un yeni kataloğu yayımlanır yayımlanmaz indirimli ürünler hemen dikkat çekti. Bu hafta ŞOK'ta neler var merak edenlere bebek bezi 139,90 TL! Diş fırçası 24 TL, diş macunu 35 TL! 25 TL üzeri alışveriş yapanlara da sıvı sabun 30 TL, Nivea sıkılaştırıcı krem 64 TL! Peki ŞOK'ta ayçiçek yağı litresi ne kadar, kaç TL'ye düştü? Toz şeker indirimde mi? Piyale Un 5 Kg 53,50, Piyale Buğday Nişastası 200gr 5,90'a düştü. Evin Ayçiçek Yağı 1lt 37,50'ye satışta! İşte ŞOK 5-7 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.