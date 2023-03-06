ŞOK ilan etti bu hafta geçerli! 7 Mart 2023 en ucuz ürünleri belli oldu! Bebek bezi 139,90 TL! Diş fırçası 24 TL, diş macunu 35 TL...

ŞOK'un yeni kataloğu yayımlanır yayımlanmaz indirimli ürünler hemen dikkat çekti. Bu hafta ŞOK'ta neler var merak edenlere bebek bezi 139,90 TL! Diş fırçası 24 TL, diş macunu 35 TL! 25 TL üzeri alışveriş yapanlara da sıvı sabun 30 TL, Nivea sıkılaştırıcı krem 64 TL! Peki ŞOK'ta ayçiçek yağı litresi ne kadar, kaç TL'ye düştü? Toz şeker indirimde mi? Piyale Un 5 Kg 53,50, Piyale Buğday Nişastası 200gr 5,90'a düştü. Evin Ayçiçek Yağı 1lt 37,50'ye satışta! İşte ŞOK 5-7 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.