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Sodayı sakın böyle içmeyin! Uzmanlar tehlike çok büyük diyerek uyardı! Böyle tüketilirse bir yudumu bile...

Maden suyu, doğal minerallerle zenginleştirilmiş ve vücut için birçok fayda sağlayabilen bir içecek olarak biliniyor. Ancak, maden suyundaki besin değerlerinden tam olarak yararlanabilmek için doğru tüketim yöntemlerini uygulamanın önemi büyük. Özellikle maden suyundaki gazın (CO2) korunması, besin değerlerinin kaybolmaması için dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak biliniyor.

23.05.2023 09:03 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:03
Sodayı sakın böyle içmeyin! Uzmanlar tehlike çok büyük diyerek uyardı! Böyle tüketilirse bir yudumu bile...

Maden suyu sindirimi kolaylaştırmak ve mineral ihtiyacını karşılamak için sıkça tükettiğimiz bir içecek olarak biliniyor. Ancak maden sularının içerikleri birbirinden farklı ve doğru şekilde tüketilmediğinde sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle yüksek sodyum içeriği tehlike arz ettiğinden dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu nedenle sağlığımız için maden suyu seçimimizde şekersiz ve tatlandırıcı içermeyen seçeneklere yönelmemiz gerekiyor.

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Sodayı sakın böyle içmeyin! Uzmanlar tehlike çok büyük diyerek uyardı! Böyle tüketilirse bir yudumu bile...

Maden suyunun tüm bu faydalarını aslında farkında olmadan yok ediyor olabilirsiniz.

Sodayı sakın böyle içmeyin! Uzmanlar tehlike çok büyük diyerek uyardı! Böyle tüketilirse bir yudumu bile...

Maden sularını içeriğindeki tüm faydalardan yararlanabilmek için maden suyunun bardakta değil, kendi cam şişesinde tüketilmesi gerekiyor.

Sodayı sakın böyle içmeyin! Uzmanlar tehlike çok büyük diyerek uyardı! Böyle tüketilirse bir yudumu bile...

Çünkü maden suyunun bardağa dökülmesi köpürmesine ve içeriğindeki gazın (Co2) açığa çıkmasına sebep oluyor. Buda maden suyunun tüm besin değerinin uçup gitmesine yol açıyor.

Sodayı sakın böyle içmeyin! Uzmanlar tehlike çok büyük diyerek uyardı! Böyle tüketilirse bir yudumu bile...

Sindirim sistemini desteklemekten, mineral dengesini korumaya kadar bir dizi faydası olan maden suyu, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu mineralleri ve sıvıyı sağlamada önemli bir rol oynuyor.

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