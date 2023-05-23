Sodayı sakın böyle içmeyin! Uzmanlar tehlike çok büyük diyerek uyardı! Böyle tüketilirse bir yudumu bile...
Maden suyu, doğal minerallerle zenginleştirilmiş ve vücut için birçok fayda sağlayabilen bir içecek olarak biliniyor. Ancak, maden suyundaki besin değerlerinden tam olarak yararlanabilmek için doğru tüketim yöntemlerini uygulamanın önemi büyük. Özellikle maden suyundaki gazın (CO2) korunması, besin değerlerinin kaybolmaması için dikkat edilmesi gereken bir nokta olarak biliniyor.
23.05.2023 09:03 - Son Güncelleme: 23.05.2023 09:03
Maden suyu sindirimi kolaylaştırmak ve mineral ihtiyacını karşılamak için sıkça tükettiğimiz bir içecek olarak biliniyor. Ancak maden sularının içerikleri birbirinden farklı ve doğru şekilde tüketilmediğinde sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle yüksek sodyum içeriği tehlike arz ettiğinden dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu nedenle sağlığımız için maden suyu seçimimizde şekersiz ve tatlandırıcı içermeyen seçeneklere yönelmemiz gerekiyor.