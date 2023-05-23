Sodayı sakın böyle içmeyin! Uzmanlar tehlike çok büyük diyerek uyardı! Böyle tüketilirse bir yudumu bile...

Maden suyu sindirimi kolaylaştırmak ve mineral ihtiyacını karşılamak için sıkça tükettiğimiz bir içecek olarak biliniyor. Ancak maden sularının içerikleri birbirinden farklı ve doğru şekilde tüketilmediğinde sağlığımızı olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle yüksek sodyum içeriği tehlike arz ettiğinden dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Bu nedenle sağlığımız için maden suyu seçimimizde şekersiz ve tatlandırıcı içermeyen seçeneklere yönelmemiz gerekiyor.