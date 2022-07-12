SMS ile başvuru yapmak mümkün! 50 bin TL anında hesapta! 3 ay ertelemeyle ihtiyaç kredisi verilecek!
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Vakıfbank, düşük faiz oranları ve süratli müracaat işlemleri ve makul geri ödeme seçenekleriyle vatandaşlara destek vermeye devam ediyor. İhtiyaç sahibi kişilerin nakit desteğinden yararlanabildiği kredi kapsamında avantajlı faiz oranları uygulanmaktadır. Kamu çalışanlarından emeklilere, özel sektör çalışanlarından daha çoğu değişik kesimden vatandaşın nakit gereksinimleri amacıyla verilebilecek kredi, aylık düşük taksit oranlarıyla da ilgi görüyor. Peki Vakıfbank tüketici kredisi kampanyası şartları ve üstünlükleri neler? İşte detaylar…
12.07.2022 09:26 - Son Güncelleme: 12.07.2022 09:26
Vatandaşların çoğalan nakit gereksinimleri kamu bankalarından verdiği kredi destekleriyle de giderilmeye çalışılıyor. Son dönemde yaşam pahalılığının artmasının sonrasında gelen makul tüketici kredileri bankaların faizleri düşürmesiyle daha da avantajlı duruma geldi. SMS ile Vakıfbank üzerinden rahatça kredi başvurunuzu yaparak gereksiniminiz olan nakit desteğinden hemen yararlanabilirsiniz.
3 Ay Ödemesiz
Vatandaşların bütün gereksinimleri amacıyla Vakıfbank İhtiyaç Kredisi fırsatından yararlanması hedefleniyor. Cazip faiz oranları ve esnek olarak geri ödeme seçenekleriyle verilen kredi çoğu kesimden vatandaşa nakit gereksinimlerinde destek olacak.