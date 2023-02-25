Size 5 saniye süre! Sadece bulanlar rekoru bir çırpıda kapıyor! Karpuzlara saklanan yılanın göremeyeceğinizi iddia ediyoruz!
Karpuzlara saklanan yılanın yerini çözemeyeceğinizi iddia ediyoruz. Size 3 saniye süre... Sadece bulanlar rekoru bir çırpıda kapıyor. Karpuz dilimlerinin yer aldığı görsel bulmaca binlerce kullanıcının kafasını karıştırdı. Resimde çok başarılı şekilde gizlenmiş bir yılan bulunuyor. Sizlere ise bu yılanı bulmak için tam 5 saniye süre veriliyor. Süre dolmadan çözenler ise başarılı bir şekilde görevi tamamlamış oluyor.
25.02.2023 08:51 - Son Güncelleme: 25.02.2023 08:51
Görsel bulmacalar son dönemin en popüler içerikler arasındaki yerini koruyor. Milyonlarca kişinin büyük bir keyifle çözdüğü içerikler dünya genelinde de çok seviliyor. İnternette paylaşılan karpuz dilimli görsel kısa sürede viral oldu. Bu paylaşımda sizlerden karpuz dilimlerinin içerisinde saklanan yılanı bulmanız isteniyor. Bu bulmacayı çözmeye çalışan kişilerin çoğunun başarısız olduğunu belirtmek isteriz. Şimdi resme dikkatlice odaklanın ve karpuzun yerini tanımlanan süre içinde çözün.
KISA SÜREDE DİKKAT ÇEKTİ
Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde paylaşılan karpuz dilimli görsel kısa sürede popüler olmayı başardı.