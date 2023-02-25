Size 5 saniye süre! Sadece bulanlar rekoru bir çırpıda kapıyor! Karpuzlara saklanan yılanın göremeyeceğinizi iddia ediyoruz!

Görsel bulmacalar son dönemin en popüler içerikler arasındaki yerini koruyor. Milyonlarca kişinin büyük bir keyifle çözdüğü içerikler dünya genelinde de çok seviliyor. İnternette paylaşılan karpuz dilimli görsel kısa sürede viral oldu. Bu paylaşımda sizlerden karpuz dilimlerinin içerisinde saklanan yılanı bulmanız isteniyor. Bu bulmacayı çözmeye çalışan kişilerin çoğunun başarısız olduğunu belirtmek isteriz. Şimdi resme dikkatlice odaklanın ve karpuzun yerini tanımlanan süre içinde çözün.