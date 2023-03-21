Size 3 saniye süre... Elbisenin ortasındaki rengi gören üstün zeka emareleri taşıyor. 1000 kişiden 250'si bile aynı karara varamıyor. Sosyal medyada tartışmalara neden olan "Elbiseyi altın sarısı mı görüyorsun mavi mi?" sorusu bu fotoğrafla tekrar akıllara geldi. 10 saniye dikkatli bakana kafayı yedirtiyor. Caitlin McNeill isimli bir kişi son derece ilginç olan bu elbisenin fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve altına "Lütfen yardım edin. Bu elbisenin rengi beyaz-altın mı, mavi-siyah mı? Ben ve arkadaşlarım bir türlü karar veremiyoruz" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada ilginç tartışmalara neden oldu.