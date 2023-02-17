Size 15 saniye süre... Deneyenlerin yüzde 90'ı başarısız oldu. Resimdeki gülü bulanların IQ'su 122 çıkıyor. Optik illüzyonlar genellikle bilişsel ve gözlemsel becerilerin geliştirilmesine yardımcı oluyor. Düzenli uygulamalar bir kişi hızla optik illüzyon bulmacalarının ustasına dönüşebiliyor. Bugün sizlerle salyangozların içerisinde bulmanız gereken bir gül resimli illüzyon paylaşıyoruz. Peki, gözlem becerilerinizi test etmek ister misiniz? O halde hemen gülü aramaya başlayabilirsiniz.