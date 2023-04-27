Size 14 saniye süre... IQ'nuza antrenman yaptıracak test geldi! Saklı 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1'i olabilirsiniz!
Optik illüzyonlar zorluklarla mücadele etmeyi sevenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu tarz paylaşımlar o kadar popüler oldu ki insanlar sorulan soruları, aranan detayları hemen bulmaya çalışıyor. Son günlerde ayıların arasına gizlenmiş 3 hindistan cevizi isimli görsel dikkatleri üzerine çekiyor. Saniyeler içerisinde gizlenen 3 hindistan cevizini bulan insanların IQ seviyesinin yüksek olduğu ifade ediliyor.
27.04.2023 16:15 - Son Güncelleme: 27.04.2023 16:28
Size 14 saniye süre... IQ'nuza antrenman yaptıracak test geldi. Saklı 3 hindistan cevizini gören 50 kişiden 1'i olabilirsiniz. Resimdeki 3 hindistan cevizi nerede sorusu kullanıcılara yöneltildi. Sizden aşağıda yer alan görsel detaylı bir şekilde inceleyerek ayıların arasında saklanan 3 gizli hindistan cevizini bulmanız isteniyor. Peki, resimdeki 3 hindistan cevizi nerede? İşte insanları zorlayan optik illüzyon!
Bu görüntü, kullanıcıları görüntüdeki gizli hayvanı veya nesneyi bulmaya zorlayan ve optik illüzyon zorlukları yaratmada usta olan Gergely Dudás tarafından hazırlandı.