Siyanürden 100 kat daha zehirli! Soktuğunu sakat bırakıyor 🌊🚫🐍 İzmir Antalya Mersin Muğla: denize girenler bir daha düşünün!

Hava sıcaklığındaki artışlar ve ekosistemde yaşanan değişiklikler, denizlerde alarm verici bir durumu tetiklemektedir. Bu tehlikeli durumun bir parçası olarak, denizlerde adeta cirit atan ve zehri siyanürden tam 100 kat daha etkili olan tehlikeli balık türleri tespit edilmiştir. Bu balıkların varlığı, tedirginlik yaratmakta ve deniz ekosisteminin dengesini tehdit etmektedir. Bazıları sadece 4 cm boyunda olmalarına rağmen, insanı ölüme bile sürükleyebilecek derecede tehlikeli sokmalarıyla bilinirler. Bu istilacı balık türleri, hem deniz ekosistemindeki diğer canlılar için hem de insanlar için büyük bir tehdit oluşturur.