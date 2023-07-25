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Siyanürden 100 kat daha zehirli! Soktuğunu sakat bırakıyor 🌊🚫🐍 İzmir Antalya Mersin Muğla: denize girenler bir daha düşünün!

Hava sıcaklığındaki artışlar ve ekosistemde yaşanan değişiklikler, denizlerde alarm verici bir durumu tetiklemektedir. Bu tehlikeli durumun bir parçası olarak, denizlerde adeta cirit atan ve zehri siyanürden tam 100 kat daha etkili olan tehlikeli balık türleri tespit edilmiştir. Bu balıkların varlığı, tedirginlik yaratmakta ve deniz ekosisteminin dengesini tehdit etmektedir. Bazıları sadece 4 cm boyunda olmalarına rağmen, insanı ölüme bile sürükleyebilecek derecede tehlikeli sokmalarıyla bilinirler. Bu istilacı balık türleri, hem deniz ekosistemindeki diğer canlılar için hem de insanlar için büyük bir tehdit oluşturur.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2023, 08:58 Güncelleme 25 Temmuz 2023, 08:58
Siyanürden 100 kat daha zehirli! Soktuğunu sakat bırakıyor 🌊🚫🐍 İzmir Antalya Mersin Muğla: denize girenler bir daha düşünün! 1

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, denizlerdeki istilacı balık türlerine karşı harekete geçti.

Siyanürden 100 kat daha zehirli! Soktuğunu sakat bırakıyor 🌊🚫🐍 İzmir Antalya Mersin Muğla: denize girenler bir daha düşünün! 2

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DENİZ VE İÇ SULARIMIZDAKİ BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI AMACIYLA YENİ BİR PROJE BAŞLATIYOR

Proje kapsamında tatlısu ve deniz balıkları, biyolojik özellikleri ve yaşam alanlarının yer aldığı kırmızı liste oluşturularak alınması gereken tedbirler hayata geçirilecek.

Siyanürden 100 kat daha zehirli! Soktuğunu sakat bırakıyor 🌊🚫🐍 İzmir Antalya Mersin Muğla: denize girenler bir daha düşünün! 3

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, dünyada zengin bir sucul biyoçeşitliliğe sahip Türkiye'nin bu değerlerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında, gerek denizlerimizde gerekse iç sularımızdaki balıklar, biyolojik özellikleri, yaşam alanları ve rezervleri ile ilgili "Kırmızı Liste" oluşturularak zengin sucul canlılığın devamı için gereken tedbirler alınacak.


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