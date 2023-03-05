Siyah beneklerin arasındaki hayvanı bulanın IQ'su birincilerle kapışıyor! 12 saniyede zekanızı test edin!

IQ testleri bir görüntüyü nasıl gördüğünüzü analiz ederken optik illüzyonları kullanıyor. Bu görsel bulmacada size verilen görev siyah beneklerin arasında gizlenen hayvanın yerini çözmek olacak. Gizli hayvanı bulmak için artık geri sayım başladı. Size tanımlanan 12 saniye içerisinde hayvanı arayıp bularak zekanızı test edebilirsiniz. Şimdi sizi siyah beneklerin olduğu görselle baş başa bırakıyoruz.