Sırrınızı paylaşmadan önce 3 kez düşünün! Sivri dile sahip 3 burç belli oldu! Çenelerini bir türlü tutamıyorlar!

Sivri dilli burçlar astrolojide en eleştirel, açık sözlü ve acımasız olarak tanımlanan burçlar olarak biliniyor. Bu burçlar genellikle doğrudan ve dürüst bir şekilde konuşmalarıyla tanınıyor. Aşk ve arkadaşlık ilişkilerinde de bu açık sözlülüğünü koruyan burçlar cesur konuşmalarıyla bazı kesimlerden sert eleştiri alabiliyor. Bazı zamanlar aşırı derecede sert sözler sarf ettiği için insanlar tarafından yoğun eleştiriye maruz kalabiliyor. Şimdi bu bağlamda sizlere sivri diliyle tanınan burçları tek tek anlatıyoruz.