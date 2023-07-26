Sıradan 2 malzemeyle tıkanan lavabolar anında açılıyor: Tesisatçıların sırrı ortaya çıktı! Meğer...

Tesisatta yaşanan problemler, özellikle lavabo ve mutfak giderlerinde oluşan tıkanmalar, vatandaşların büyük baş ağrılarından biridir. Bu tıkanmalara sebep olan atıklar, zamanla birikerek ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Tesisatçılar arasında ise sır gibi saklanan ve oldukça etkili bir yöntem ortaya çıktı: Yalnızca 2 malzeme ile tıkanan lavaboların anında açılıyor. Bu yöntem, oldukça basit bir şekilde uygulanabiliyor. Tesisatçılar, tıkanan lavaboları o formülle tamir ediyor. İşte detaylar...