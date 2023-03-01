Sinsice saklanmış yılanı gören net yüksek zekalı... 100 kişiden 1'i bile bulamadı! Sadece 5 saniyeniz var!
Sinsice saklanmış yılanı bulan avcıdan daha avcı... 100 kişiden 1'i bile bulamıyor! Sadece 5 saniyede bulanın yüksek zekalı olduğu aşikar! Optik illüzyonlar boş zamanı olan ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için mükemmel bir eğlence alternatifidir. Bu tarz paylaşımlar bir görüntüde bir insan, hayvan, nesne ya da sayı bulmaktan ibarettir. Bu görselde evinin önünde oturan bir adam görüyorsunuz ve yanında çeşitli objeler ve hayvanlar var. Sizden yılanı bulmanız isteniyor.
01.03.2023 09:29 - Son Güncelleme: 01.03.2023 09:29
Milyonlarca insanın dikkatini çekmek için her gün yeni optik illüzyonlar ve görsel bulmacalar hazırlanıyor. Kullanıcıların cevabı bulmasını zorlaştırdığı için çoğunun oldukça zorlayıcı olduğu bilinen bir gerçek. Bugün sizinle paylaştığımız bu görsel bulmacada kullanıcılara resimdeki yılanın saklandığı yeri keşfedip keşfedemeyecekleri soruldu. Sinsice saklanmış yılanı bulanın avcıdan daha avcı söylendi. Peki, yılanın yerini bulabilir misiniz? Sizi görselle başa başa bırakıyoruz.