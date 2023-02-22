Vav TV İzle
Haberler Trend Sinirleri sürekli tepesinde olan 4 burç! Çıldırdığında onları durdurmak neredeyse imkansız

Sinirleri sürekli tepesinde olan 4 burç! Çıldırdığında onları durdurmak neredeyse imkansız

Burç ve yükselen burçlar insanların karakterleri üzerinde etkili olabiliyor. Burçların üzerinde etki eden bu özellikler bazen karakteristik olurken bazen yükselen burcun özelliklerinden etkilenebiliyor. Su, hava, ateş ve toprak olmak üzere dört ana grupta şekillenen 4 burç siniriyle girdiği her ortamda kendisini o kadar belli ediyor ki adeta gerilim her yere yayılıyor. Meraklısı için en sinirli burçları yazımızda sizlere aktarıyoruz.

22.02.2023 08:45 - Son Güncelleme: 22.02.2023 08:50
Heyheyleri sürekli tepesinde olan 4 burç! Onlar burnundan kıl bile aldırmıyor!

Heyheyleri sürekli tepesinde olan 4 burç! Onlar burnundan kıl bile aldırmıyor. Burçlar her dönem olduğu gibi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Burçlar ve yükselen burçlar kişilerin karakteristik özelliklerine etki ediyor. Bazı burçlar son derece uysal ve anlaşılması kolay kişiler olurken bazıları da sinirli davranışları nedeniyle çevresindeki kişileri kendisinden uzaklaştırıyor. 4 ana grupta toplanan bu burçların en sinirlilerini yazımızda sizlere anlatıyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Heyheyleri sürekli tepesinde olan 4 burç! Onlar burnundan kıl bile aldırmıyor!

AKREP

Akrep burcu bazen çok çabuk sinirlense de bazı zamanlar kolay kolay sinirlenmemesiyle herkesi şaşırtır.

Heyheyleri sürekli tepesinde olan 4 burç! Onlar burnundan kıl bile aldırmıyor!

Son derece kuşkucu olan akrepler hislerini karşı tarafa asla belli etmezler.

Heyheyleri sürekli tepesinde olan 4 burç! Onlar burnundan kıl bile aldırmıyor!

Ayrıca bir rahatsızlık hissettiklerinde de karşı tarafa bunu net bir şekilde söylerler.

Heyheyleri sürekli tepesinde olan 4 burç! Onlar burnundan kıl bile aldırmıyor!

OĞLAK

Sinirlendiğinde belli etmeyecek burçlardan birisi de oğlaktır.

SON DAKİKA