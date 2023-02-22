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Sincapların içindeki 5 havucu yalnızca şahin gibi gözü olanlar bulabilir! İşte IQ'nuzu şipşak deşifre edecek zihin testi

IQ'nuzu şipşak deşifre eden zihin testi geldi. Yüksek zekalı kişiler hemen baksın. Sincapların içindeki havucu yalnızca şahin gibi gözü olanlar buluyor. Optik illüzyonlar beyninizi kandırma konusunda oldukça ustadır. Yanılsamalar bilim insanları tarafından beynin nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için kullanılıyor. Peki, sincapların arasındaki havucu kaç saniyede bulabilirsiniz? İşte gözlem becerilerinizi teste tabi tutacak optik yanılsama

22.02.2023 08:48 - Son Güncelleme: 22.02.2023 08:48
Yüksek zekalı kişiler hemen baksın! IQ’nuzu şipşak deşifre eden zihin testi geldi! Sincapların içindeki 5 havucu yalnızca şahin gibi gözü olanlar buluyor!

İyi gözlem becerisine sahip olan kişiler bu optik illüzyon görüntüsünde sincapların arasına saklanan 5 havucu 11 saniyede tespit edebiliyor. Bugün sizlerle paylaştığımız bu resimde sincapların arasında bir havuç bulunuyor. Bu havucu size tanımlanan 11 saniye içerisinde bulmanız isteniyor ve bulan kişilerin yüksek bir IQ'ya sahip olduğu iddia ediliyor. Zekanızı ve gözlem becerilerinizi test etmek için şimdi bu mücadeleyi deneyin.

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Yüksek zekalı kişiler hemen baksın! IQ’nuzu şipşak deşifre eden zihin testi geldi! Sincapların içindeki 5 havucu yalnızca şahin gibi gözü olanlar buluyor!

ONLARCA SİNCAP VAR

Görüntü Macar ressam ve illüstratör olan Dudolf tarafından hazırlandı. Resimde onlarca sincap yer alıyor.

Yüksek zekalı kişiler hemen baksın! IQ’nuzu şipşak deşifre eden zihin testi geldi! Sincapların içindeki 5 havucu yalnızca şahin gibi gözü olanlar buluyor!

Ama sincapların arasında saklanan 5 tane havuç var ve 11 saniyede havuçları bulmanız gerekiyor.

Yüksek zekalı kişiler hemen baksın! IQ’nuzu şipşak deşifre eden zihin testi geldi! Sincapların içindeki 5 havucu yalnızca şahin gibi gözü olanlar buluyor!

Dikkatlice bakın, beş havucu fark edip edemediğinizi görmek için görüntünün tüm alanlarını taramalısınız.

Yüksek zekalı kişiler hemen baksın! IQ’nuzu şipşak deşifre eden zihin testi geldi! Sincapların içindeki 5 havucu yalnızca şahin gibi gözü olanlar buluyor!

Kaçınız beş havucu fark etti? Beş havucu başarıyla tespit edenleri tebrik ederiz.

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