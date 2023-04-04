Simpsonlar’ın 2023 kehanetleri Baba Vanga’yı bile unutturur! Öyle şeyler tahmin etti ki... Duyunca tüylerinizin ürperdiğini hissedeceksiniz

The Simpsons uzun soluklu bir Amerikan animasyon televizyon dizisi olarak tarihe geçti. Dizinin senaryosunda yer alan bazı olayların gerçekleşmesi, izleyicileri şaşırttı ve komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Simpson dizisinin 2023 kehanetlerini ise duyan şaştı kaldı. Dünya genelinde enflasyon ve ekonomik krizler dikkat çekerken dizinin bir repliği gündeme geldi. İnsanlar bu kapsamda dizinin 2023 yılına dair kehanetlerini büyük bir merakla okumak istiyor.