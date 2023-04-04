Simpsonlar'ın 2023 kehanetleri Baba Vanga'yı bile unutturur! Öyle şeyler tahmin etti ki... Duyunca tüylerinizin ürperdiğini hissedeceksiniz
Dünyanın en uzun soluklu dizileri arasında yer alan The Simpson son gelişmelerin ardından yine gündeme geldi. Bilindiği üzere The Simpson dizisi sürekli kehanetleriyle gündeme geliyor. Bu kapsamda dizide 2023 kehanetleri insanlar tarafından merak ediliyor. Simpsonlar bu kez yine ters köşe yaptı. Simpsonlar'ın 2023 kehanetleri Baba Vanga'yı bile unutturur! Öyle şeyler tahmin etti ki hepsi bir bir çıkıyor.
The Simpsons uzun soluklu bir Amerikan animasyon televizyon dizisi olarak tarihe geçti. Dizinin senaryosunda yer alan bazı olayların gerçekleşmesi, izleyicileri şaşırttı ve komplo teorilerinin ortaya çıkmasına neden oldu. Simpson dizisinin 2023 kehanetlerini ise duyan şaştı kaldı. Dünya genelinde enflasyon ve ekonomik krizler dikkat çekerken dizinin bir repliği gündeme geldi. İnsanlar bu kapsamda dizinin 2023 yılına dair kehanetlerini büyük bir merakla okumak istiyor.
2023 KEHANETLERİ ORTAYA ÇIKTI
Tüm dünya enflasyon ve ekonomik kriz çıkmazına girmişken Simpsonlar'da geçen bir diyalog dikkat çekiyor.
ABD VE ÇİN ARASINDAKİ NÜKLEER SAVAŞ
Simpsonlar'a göre 2023'te ABD ve Çin arasında bir nükleer savaş meydana gelebilir. Dizinin bir bölümünde haber spikeri "Amerika ve Çin'in savaş ilan ettiğini büyük bir üzüntüyle bildiririm. Büyük bir nükleer saldırının bir saat içinde kıyılarımıza ulaşması bekleniyor" dediği duyuluyor.