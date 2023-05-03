Simpsonlar final mi, bitiyor mu Onay çoktan verilmiş! The Simpsons'un yıldızı açıkladı! 2024 kehanetleri korku saçmıştı! Yemekler...
Kehanetlerinin bir bir tuttuğu iddia edilen The Simpsons (Simpsonlar) dizisi hakkında ''Final mi oldu, bitecek mi?? soruları sıkça araştırılmaya başlandı. Özellikle 2024 ve 2026 yılları hakkındaki kehanetleri sosyal medyayı sallamıştı. Dünyaca ünlü dizinin bir bölümünde önümüzdeki yıllarda doların hiçbir değerinin kalmayacağı belirtilirken, eski ABD Başkanı Trump hakkındaki bölümü de çok konuşulmuştu. Peki Simpsonlar final mi, bitiyor mu? Onay çoktan verilmiş! The Simpsons'un yıldızı açıkladı! İşte detaylar...
03.05.2023 14:01 - Son Güncelleme: 03.05.2023 14:01
Simpsonlar final mi, bitiyor mu sorusuna yanıt geldi. The Simpsons'un yıldızı az evvel açıkladı. 2024 kehanetleri herkese korku saçmıştı! Yemekler bozulacak...
Simpsonlar'ın (The Simpsons) yıldız isimlerinden Hank Azaria çizgi dizinin ne zaman bitebileceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.