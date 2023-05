Simpson 2024 kehanetleri! Dolar için ortaya atılan 32 yıllık kehanetin gizemi çözüldü! Yıllar önceden bugünü bilmişler!

Doların değersizleşeceği kehaneti, The Simpsons dizisinin 2000 yılında yayınlanan "Bart to the Future" bölümünde yer almaktadır. Bu bölümde, Bart'ın gelecekteki hayatına yer verilmektedir. Bart, gelecekte doların tamamen değersizleştiğini ve onun yerine sanal para kullanıldığını görmektedir. Bu kehanet, günümüzde sosyal medyada da büyük bir tartışma konusu olmuştur.