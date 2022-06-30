Sigorta başlangıcına göre yaş hesaplama tablosu belli oldu! 10 yılı tamamlayanlar için emeklilik müjdesi verildi! Tek dilekçe ile...

Sigorta Başlangıcına Göre 2000 Sonrası...

İlk işine giriş tarihi 1999 yılların ekim ayı ardından olan yani genel anlamda 2000 yılsi ve ardından vatandaşlar amacıyla altmış ve altmış beş yaş koşulu olmak üzere erken pirim ödeyerek emekli olmak olası oluyor.