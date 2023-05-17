SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Mayıs 2023'te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? Güncel fiyat listesi...
Sigaraya zam konusu yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ortaya çıkan sigaraya zam iddialarının ardından gözler sigara fiyat listelerine çevrildi. Bu kapsamda sektör temsilcilerinden herhangi bir zam açıklaması olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Sigaraya zam gelecek mi? Mayıs 2023'te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte merak edilenler!
17.05.2023 17:31 - Son Güncelleme: 17.05.2023 17:31
Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? İşte merak edilenler...
Dünya genelinde sık tüketilen tütün ürünleri içerisinde birinci sırada yer alan sigara, her yıl 5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan son derece zararlı alışkanlıklardan biridir. Sigara tüketimi tüm dünyada önlenebilir özellikte olan ve bulaşıcı olmayan hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin birinci nedenidir. Sigara dumanında 7000'den fazla kimyasal bulunur ve bunların yüzlercesi zehirli, 70'den fazlası ise doğrudan kanser yapıcı özelliktedir.