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SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Mayıs 2023'te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? Güncel fiyat listesi...

Sigaraya zam konusu yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ortaya çıkan sigaraya zam iddialarının ardından gözler sigara fiyat listelerine çevrildi. Bu kapsamda sektör temsilcilerinden herhangi bir zam açıklaması olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Sigaraya zam gelecek mi? Mayıs 2023'te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
17.05.2023 17:31 - Son Güncelleme: 17.05.2023 17:31
SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Mayıs 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? Güncel fiyat listesi...

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Peki, sigaraya zam gelecek mi? İşte merak edilenler...

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SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Mayıs 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? Güncel fiyat listesi...

SİGARA FİYATLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Mayıs 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? Güncel fiyat listesi...

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

Sigaraya 5 Ocak'ta 4 TL zam gelmişti. Zam sonrası 32'TL'ye satılan satılan bir sigara paketi 36 TL'ye ulaşmıştı. En düşük sigara paketinin fiyatı 23 TL olurken en pahalı sigara fiyatı 40 TL'yi bulmuştu.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Mayıs 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? Güncel fiyat listesi...

Daha sonra yeni yılla birlikte zamlanan bazı sigaralarda 1 TL indirime gidildi. Böylece grubun en ucuz sigarası 32, en pahalı sigarası ise 35 TL oldu.

SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Mayıs 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? Güncel fiyat listesi...

Dünya genelinde sık tüketilen tütün ürünleri içerisinde birinci sırada yer alan sigara, her yıl 5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan son derece zararlı alışkanlıklardan biridir. Sigara tüketimi tüm dünyada önlenebilir özellikte olan ve bulaşıcı olmayan hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin birinci nedenidir. Sigara dumanında 7000'den fazla kimyasal bulunur ve bunların yüzlercesi zehirli, 70'den fazlası ise doğrudan kanser yapıcı özelliktedir.

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