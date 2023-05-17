SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ? 🚬 Mayıs 2023’te sigara fiyatları kaç TL olacak? Hangi marka sigaralara zam gelecek? Güncel fiyat listesi...

Dünya genelinde sık tüketilen tütün ürünleri içerisinde birinci sırada yer alan sigara, her yıl 5 milyondan fazla insanın ölümüne yol açan son derece zararlı alışkanlıklardan biridir. Sigara tüketimi tüm dünyada önlenebilir özellikte olan ve bulaşıcı olmayan hastalıkların ve bu hastalıklara bağlı ölümlerin birinci nedenidir. Sigara dumanında 7000'den fazla kimyasal bulunur ve bunların yüzlercesi zehirli, 70'den fazlası ise doğrudan kanser yapıcı özelliktedir.