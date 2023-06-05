SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 6 Haziran 2023 Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi son dakika!
Sigaraya zam iddialarının ardından vatandaşlar sigara zammı sorgulaması yapıyor. Sosyal medyada gündeme gelen sigara zammı iddialarının ardından sigara kullanan vatandaşlar güncel sigara fiyat listesini sorguluyor. İddialara göre paket başına 5 TL civarında zam geldiği belirtiliyor. Peki, SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ? 5 Haziran Sigara fiyatları ne kadar oldu? En ucuz, en pahalı sigara kaç TL oldu? İşte güncel fiyat listesi...
05.06.2023 18:16 - Son Güncelleme: 05.06.2023 18:17
"Sigara fiyatları ne kadar oldu? 2023 sigaraya zam geldi mi?" soruları arama motorlarında hız kazandı. 5 Haziran güncel sigara fiyatları merak ediliyor.
SİGARAYA 5 TL ZAM MI GELDİ?
SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!
Bazı haber kaynaklarına göre, 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi.
Son zammın ardından fiyatlar 38 TL ile 42 TL arasında değişiyor.
Güncel sigara fiyatları listesine göre 33 TL'ye satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 TL bandında satışa sunulmuş olacak