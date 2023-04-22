Sıcak havalara kısa bir mola! Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı. Ani değişimlere hazırlık olun. Özellikle bayram sonrası etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminleri son günlerde soğuk havaların etkisini göstermesiyle merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre hangi ilimizde yağış görüleceği belli oldu. Hafta sonundan itibaren kadar çoğu ilimizde sağanak yağış ve soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.