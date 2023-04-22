Sıcak havalara kısa bir mola! Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı! Ani değişimlere hazırlık olun! Özellikle bayram sonrası...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son tahminlerini vatandaşlarla paylaştı. Türkiye'deki hava durumu tahminleri, sıcaklık, yağış bilgilerin vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sıcaklıklar şubat ayına göre yüksek derecelerde seyrederken bugün ülkemizin bazı bölgelerinde yağışlar ve soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Hal böyle olunca milyonlarca vatandaş hafta içi ve hafta sonu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarılarını merak ediyor.
22.04.2023 14:29 - Son Güncelleme: 22.04.2023 15:18
Sıcak havalara kısa bir mola! Geri geliyor, uzman isim tarih vererek uyardı. Ani değişimlere hazırlık olun. Özellikle bayram sonrası etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahminleri son günlerde soğuk havaların etkisini göstermesiyle merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan bilgilere göre hangi ilimizde yağış görüleceği belli oldu. Hafta sonundan itibaren kadar çoğu ilimizde sağanak yağış ve soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.
El Nino'nun Türkiye'ye geleceğini söyleyen Ökten, "Amerika meteoroloji sitesi Accuweather, Türkiye'nin Mayıs ayında sıcak geçeceğini öngörüyor.