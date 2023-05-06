Shipton Ana'nın gizemli kehanetleri ortaya çıktı! 2033, 2043, 2046, 2066, 2076 yıllarını not edin! 1561 yılından beri ne dediyse çıktı! Önümüzdeki günlerde...
Baba Vanga ve Nostradamus, adlarını duymuşuzdur. Ancak, dünya genelinde fazla şöhret kazanmamış, diğer kehanetler kadar dikkate alınmamış bir başka kişi daha var. Daha önce adını pek duymadığınız Shipton Ana, dünyanın en gizemli kahinlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Hayatı oldukça ilgi çekici olan Shipton Ana'nın kehanetleri ise insanın tüylerini ürpertiyor. İşte günümüzle ilgili çarpıcı kehanetleri bulunan Shipton Ana'nın hikayesi...
Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinlerin isimleri sık sık gündemde yer alırken, onun ismi hep arka sayfalarda kalmıştı. Fakat Kahin Shipton Ana'nın da kehanetleri tek tek ortaya çıktı. İşte merak edilenler...
Shipton Ana birçok kehanetinin gerçekleşmesiyle dikkat çekti. Shipton Ana döneminin Baba Vanga ve Nostradamus'u kadar tanınmasa da kehanetleri ortaya çıktıkça dillere pelesenk oldu. Türkler hakkındaki kehanetiyle de dikkat çeken Shipton Ana, savaşlar hakkındaki açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Milyonları korkutan kahin Shipton Ana, İngiltere'nin başına birgün Yahudi bir başbakanın bile geçeceğini bildi. İşte Shipton Ana'nın kehanetleri.
18 yaşındaki Agatha Southeil, çocuğunu doğururken yaşamını yitirdi. Agatha, öldüğü yerde gömüldü. Ve doğan kız çocuğu ise saklandı. Çünkü çocuk normal değildi, başı orantısızdı, gözleri şaşı ama bakışları yakıcıydı, yanakları içe çökük, ağzı dişlerini gösteren bir delik gibiydi. Kolları bacakları sanki vücuduna öylesine takılmış gibi uyumsuzdu.
Bu çocuk fazla saklanamadı. Köyün ileri gelen din heyeti bir vasi bulunmasını talep etti. Nitekim yaşlı iyilik sever bir kadın bakımını üstlendi. Adına Ursula denildi. Ursula, garip bir çocuktu günde 1-2 saat uyuyor sonra uyanıyor. Gözleri hep sabit bir noktaya bakıyordu. Geceleri evin perdeleri uçuşuyor, kapıları vuruyor, pencere kepenkleri gıcırdıyordu.
Evin dışında sürekli yaban kedilerinin sesleri geliyordu. Bir gün eve dönen kadın bebeğin beşiğini boş buldu.Mobilyalar kırılmış, şöminenin ateşleri saçılmıştı. Kadın korku içinde olanları komşularına anlattı. Komşular, çocuğun cinler tarafından kaçırıldığını iddia etti. Ama çocuk en sonunda bacanın içinde bulundu. Bu olaya kimse bir yorum getiremedi.