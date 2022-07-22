SGK’nın az bilinen erken emeklilik formülü! 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile anında emekli olun!

SGK'nın az bilinen erken emeklilik formülü müjdesi geldi. Ülkemizde erken emeklilik ile ilgili SGK tarafından yapılan oldukça fazla formül bulunuyor. Bu kapsamda çalışma hayatını erken yaşlarda bitirerek emekli olmak isteyen vatandaşlar nasıl erken emekli olma ihtimalini araştırmaya başlamış bulunuyor. 15 sene çalışarak emekli olma konusu ile alakalı ise bilinmeyen detayların meydana çıkması çoğu vatandaşı ise heyecanlandırdı. 3.600 prim şartını yerine getiren ve 15 sene sigortalılık zamanını de tamamlayan bayan ve erkek sigortalıların erken emekli olabileceği birtakım haller belirlendi.