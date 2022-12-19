SGK'dan satılık 97 model Airbus A321-231 UÇAK! İlanı görenler gözlerine inanamadı! "Bizim BMW'yle takas olur mu?"

İlan Numarası 19043

Satış Tipi Pazarlık

Kategori Diğer

Tür Diğer

Satışa Esas Bedeli 80.000.000,00 TL

Teminat Bedeli 4.000.000,00 TL

Bulunduğu İl İstanbul

Birinci İhale Tarihi

İkinci İhale Tarihi

İhale Baslangıç Saati 00:00

İhale Bitiş Saati 00:00

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlanı gören birçok vatandaş sosyal medyada eğlenceli yorumlarda bulundu. 'Bizim BMW'yle takas olur mu?' ve 'Ne kadar yol yaptı bu uçak?' gibi ifadeler en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.