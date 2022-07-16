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SGK'dan 3 aylığı için 10.500 TL alabilirsiniz! Şartlar açıklandı! Tek kalemde ödeniyor!

SGK doğrultusundan nakit avans para desteği devam edeceği devlet bağlamında açıklandı. Kişilerin 3 maaş tutarı kadar çekebileceği avans desteği, faizsiz olarak kullanılabilecek. Maaş bağlanan bireylerin hesaplarından çekilen avans paralar maaşlarından faizsiz olarak çekilecek. Bu destek SGK bağlamında sağlanmaktadır. Her yılbaşında tespit edilen limitler amacıyla artış sağlanır.

takvim.com.tr
16.07.2022 11:33 - Son Güncelleme: 16.07.2022 12:17
SGK’dan 3 aylığı için 10.500 TL alabilirsiniz! Şartlar açıklandı! Tek kalemde ödeniyor!

Çalışma yaşamı bağlamında yer alan vatandaşlar için SGK tarafından oldukça fazla hak tanınmaktadır. Emekliliklerini bekleyen vatandaşlar bağlamında en muhimi ise nakit avans süreci olmaktadır. Emeklilikleri amacıyla müracaatta bulunacak vatandaşların başvuruları değerlendirilmeye alınacak.

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SGK’dan 3 aylığı için 10.500 TL alabilirsiniz! Şartlar açıklandı! Tek kalemde ödeniyor!

Değerlendirme sürecini 90 gün geçen kişiler için nakit avans hakkı doğmaktadır. Bu sayede vatandaşlar bir mağduriyet yaşamadan, faizsiz bir şekilde nakit avans çekebilmektedir.

SGK’dan 3 aylığı için 10.500 TL alabilirsiniz! Şartlar açıklandı! Tek kalemde ödeniyor!

Nakit avans desteği bireylerin değerlendirme süreci süresince mağdur olmaması amacıyla yapılmaktadır. Böylece ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanarak nakit ihtiyacınızı kolay bir şekilde karşılamanız da olası olacaktır.

SGK’dan 3 aylığı için 10.500 TL alabilirsiniz! Şartlar açıklandı! Tek kalemde ödeniyor!

Nakit avans desteği amacıyla müracaat hakkı doğan vatandaşlar değerlendirmelerden sonra belli olacak.

SGK’dan 3 aylığı için 10.500 TL alabilirsiniz! Şartlar açıklandı! Tek kalemde ödeniyor!

Bunun amacıyla SGK'ya müracaat yapan vatandaşlar, 3 maaş nakit avans kazanma hakkı kazanacak.

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