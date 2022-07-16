SGK’dan 3 aylığı için 10.500 TL alabilirsiniz! Şartlar açıklandı! Tek kalemde ödeniyor!

Çalışma yaşamı bağlamında yer alan vatandaşlar için SGK tarafından oldukça fazla hak tanınmaktadır. Emekliliklerini bekleyen vatandaşlar bağlamında en muhimi ise nakit avans süreci olmaktadır. Emeklilikleri amacıyla müracaatta bulunacak vatandaşların başvuruları değerlendirilmeye alınacak.