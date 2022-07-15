SGK ve Bağkur'lu emekliye 25.000 TL nakit desteği müjdesi! Ve netleşti! Kamu bankası duyurdu!

Emekliye destek paketleri açıklanmaya devam ediyor. Kamu bankalarından gelen yeni kredi takviyeleri ile emeklinin çoğalan nakit gereksinimlerine çözüm üretilecek. Emeklilik sisteminde bir yandan 3600 ek gösterge, başka yandan EYT meselelerine dair yürütülen çalışmalara ek olarak bankalardan da emekli takviyeleri gelmeye devam ediyor. Bütün SGK emeklilerinin yararlanabileceği 7 bin 500 lira nakit kredi desteği amacıyla Halkbank'a müracaat yapılması gerekiyor. İşte emekliye kredi veren o banka…