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SGK, emekli olmadan evvel toplu ödeme yapıyor! Paranızı başvuru yaparak anında alabilirsiniz

SGK bağlamında emekli olmak isteyen fakat bunun için prim eksiği olan vatandaşlar için yeni destek geldi. Toplu para iadesi ile ödenen primlerin hesaplanmasına göre emeklilik hedefiyle toplu ödeme almak mümkün hale geldi. Primleri emekli olmaya yetmeyen tüm vatandaşlar Toplu Ödeme Talebi oluşturarak yatırdıkları paraları geri alabilecek. SGK toplu prim iadesi almak hedefiyle şartlar belli oldu

takvim.com.tr
27.06.2022 15:52 - Son Güncelleme: 27.06.2022 15:52
SGK, emekli olmadan evvel toplu ödeme yapıyor! Paranızı başvuru yaparak anında alabilirsiniz

SGK, emekli olamayanlar için yeni haklar sunmaya devam ediyor. Bu anlamda lüzumlu olan prim gün miktarını tamamlayamayan vatandaşlara toplu para iadesi yapıyor. Örnek bir hesaplama yapacak olursak, 1000 prim gününe sahip kişi 15 bin TL toplan kazanç oranına sahipse, SGK tarafından yapılan hesaplamada 3 bin liranın üzerinde bir ödeme söz konusu olacaktır. Kazanç toplamının ait olduğu yılda bu noktada en önemli değişkenlerden biridir.

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SGK, emekli olmadan evvel toplu ödeme yapıyor! Paranızı başvuru yaparak anında alabilirsiniz

Başvuru şartlarını gerçekleştiren bütün vatandaşlara yapılacak ödemeler sayesinde, emeklilik tazminatına yakın bir oranda, alakalı sigorta koluna oluşturulan prim ödemesine göre para iadesi gerçekleştirilecek.

SGK, emekli olmadan evvel toplu ödeme yapıyor! Paranızı başvuru yaparak anında alabilirsiniz

Emeklilik hakkı elde edemeyenler amacıyla mühim bir fırsat yayınlayan SGK, toplu para ödemelerinde değişik hesaplama yöntemleri de uygulamaktadır.

SGK, emekli olmadan evvel toplu ödeme yapıyor! Paranızı başvuru yaparak anında alabilirsiniz

Emeklilik amacıyla bütün şartları gerçekleştiren fakat prim eksiği tespit edilen bütün SGK kollarındaki vatandaşlar bu haktan yararlanabilecekler.

SGK, emekli olmadan evvel toplu ödeme yapıyor! Paranızı başvuru yaparak anında alabilirsiniz

4/a ve 4/b kapsamında yer alan; eski adıyla SSK ve Bağ Kur sigorta kollarına mensup kişiler, aktif çalışma hayatında olmadıkları takdirde müracaat yapabilir.

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