SGK, emekli olmadan evvel toplu ödeme yapıyor! Paranızı başvuru yaparak anında alabilirsiniz

SGK, emekli olamayanlar için yeni haklar sunmaya devam ediyor. Bu anlamda lüzumlu olan prim gün miktarını tamamlayamayan vatandaşlara toplu para iadesi yapıyor. Örnek bir hesaplama yapacak olursak, 1000 prim gününe sahip kişi 15 bin TL toplan kazanç oranına sahipse, SGK tarafından yapılan hesaplamada 3 bin liranın üzerinde bir ödeme söz konusu olacaktır. Kazanç toplamının ait olduğu yılda bu noktada en önemli değişkenlerden biridir.