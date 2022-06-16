SGK bu iki gruba maaş ödeyecek! Şartlara uygun olanlar yaşadı! SGK’dan aylık maaş şartları neler?

Geçmişte birlikte hizmet veren bu iki bakanlık, günümüzde ayrı ayrı hizmet verirken; özellikle yaşlı ve engelli olan vatandaşlara SGK üzerinden aylık ya da üç aylık olacak şekilde destekte bulunuyor. 2022 yılında da devam eden bu destek ödemeleri her yıl belirli oranda zamlanıyor.