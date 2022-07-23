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SGK biraz evvel duyurdu! Çiftlere ilaç gibi para! Yardım değil hak! İl Müdürlüğüne bizzat başvuru yapmak gerekiyor

SGK çeyiz parası yardımı hizmeti sunduğunu duyurarak, alakalı şartları gerçekleştiren bütün kadınlara evlilik masrafları konusu ile ilgili yardım edeceğini bildirdi. İşte SGK doğrultusundan tasarlanmış olan çeyiz parası yardımına dair haberin ayrıntıları&hellip;

takvim.com.tr
23.07.2022 11:05 - Son Güncelleme: 23.07.2022 11:05
SGK biraz evvel duyurdu! Çiftlere ilaç gibi para! Yardım değil hak! İl Müdürlüğüne bizzat başvuru yapmak gerekiyor

Sunduğu hizmetler ve ilerlettiği yardım modelleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan sıklık ile takip edilen kamu kurumlarından biri olan SGK, sadece bayan vatandaşları ilgilendiren çeyiz parası yardımı hizmetini başvurulara açtığını duyurdu.

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SGK biraz evvel duyurdu! Çiftlere ilaç gibi para! Yardım değil hak! İl Müdürlüğüne bizzat başvuru yapmak gerekiyor

Çeyiz Yardımı Nedir?

SGK sınırları amacıylade yaşam sürdüren ve kuruma bağlılığı olan vatandaşlar amacıyla detaylı başlıklar altında birtakım hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden biri de çeyiz parası olarak adlandırılmaktadır.

SGK biraz evvel duyurdu! Çiftlere ilaç gibi para! Yardım değil hak! İl Müdürlüğüne bizzat başvuru yapmak gerekiyor

Çeyiz parası, anne ya da babasını yitirmiş olan kız çocuklarına bağlanan yetim aylığı tarafında hesaplanan bir yardım türüdür.

SGK biraz evvel duyurdu! Çiftlere ilaç gibi para! Yardım değil hak! İl Müdürlüğüne bizzat başvuru yapmak gerekiyor

Evlenen kadınlara, bu yardım aracılığı ile parasal destek sağlanmaktadır. Yardımı almaya hak kazanmak amacıyla birtakım şartların sağlanması gerekmektedir.

SGK biraz evvel duyurdu! Çiftlere ilaç gibi para! Yardım değil hak! İl Müdürlüğüne bizzat başvuru yapmak gerekiyor
Çeyiz Yardımına Başvuru Şartları Nelerdir?
SGK doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan çeyiz parası yardımı, sadece ölen anne ya da babasından kaynaklı olarak yetim aylığı almaya hak kazanmış olan bayan bireyler amacıyla geçerlidir.
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