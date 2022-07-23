SGK biraz evvel duyurdu! Çiftlere ilaç gibi para! Yardım değil hak! İl Müdürlüğüne bizzat başvuru yapmak gerekiyor

Çeyiz Yardımına Başvuru Şartları Nelerdir?

SGK doğrultusundan tasarlanmış olan yardım modellerinden biri olarak karşımıza çıkan çeyiz parası yardımı, sadece ölen anne ya da babasından kaynaklı olarak yetim aylığı almaya hak kazanmış olan bayan bireyler amacıyla geçerlidir.