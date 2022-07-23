SGK biraz evvel duyurdu! Çiftlere ilaç gibi para! Yardım değil hak! İl Müdürlüğüne bizzat başvuru yapmak gerekiyor
SGK çeyiz parası yardımı hizmeti sunduğunu duyurarak, alakalı şartları gerçekleştiren bütün kadınlara evlilik masrafları konusu ile ilgili yardım edeceğini bildirdi. İşte SGK doğrultusundan tasarlanmış olan çeyiz parası yardımına dair haberin ayrıntıları…
23.07.2022 11:05 - Son Güncelleme: 23.07.2022 11:05
Sunduğu hizmetler ve ilerlettiği yardım modelleri yardımıyla vatandaşlar doğrultusundan sıklık ile takip edilen kamu kurumlarından biri olan SGK, sadece bayan vatandaşları ilgilendiren çeyiz parası yardımı hizmetini başvurulara açtığını duyurdu.
Çeyiz Yardımı Nedir?
SGK sınırları amacıylade yaşam sürdüren ve kuruma bağlılığı olan vatandaşlar amacıyla detaylı başlıklar altında birtakım hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerden biri de çeyiz parası olarak adlandırılmaktadır.