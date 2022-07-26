SGK açıkladı! Emekli olmak isteyenlerin dikkatine: Yaşı beklemeden emekli olmak mümkün! Erken emekli olma...

SGK, birtakım hallerde vatandaşlara emekli olabilmek için düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme sonrasında kişiler için bazı haklar doğmuştur. Bu bağlamda hakkın kullanılabilmesi amacıyla sahip olunması gereken özel durumlar, kurum doğrultusundan paylaşılmıştır. İşte SGK'nın malulen emekli olma başlığı altında belirlemiş bulunduğu kurallara ve başka ayrıntılara dair haberin devamı