SGK açıkladı! Emekli olmak isteyenlerin dikkatine: Yaşı beklemeden emekli olmak mümkün! Erken emekli olma...
SGK bağlamında ülke sınırları içerisine yaşam sürdüren kişilerin birtakım şartları sağlamaları halinde emekli olmalarını ve bunun karşılığında da aylık ödeme almalarını sağlamaktadır. Söz hususu emekli olma şartlarından olan yaş, sigortalı olma zamanı ve prim ödemesi başlıklarını tamamlamamış olan kişiler, emekli olamamaktadırlar.
SGK, birtakım hallerde vatandaşlara emekli olabilmek için düzenleme yapmıştır. Bu düzenleme sonrasında kişiler için bazı haklar doğmuştur. Bu bağlamda hakkın kullanılabilmesi amacıyla sahip olunması gereken özel durumlar, kurum doğrultusundan paylaşılmıştır. İşte SGK'nın malulen emekli olma başlığı altında belirlemiş bulunduğu kurallara ve başka ayrıntılara dair haberin devamı
SGK'dan Malulen Emekli Olma Bildirimi!
SGK'nın belirlemiş bulunduğu 3 ana emeklilik şartından bağımsız olarak, birtakım hastalıklara yakalanmış olan ya da engel hali tespit edilen kişilerin erken emekli olması söz konusudur.
SGK Malulen Emekli Olma Şartları
SGK, malulen emekli olma başlığı altında değişik şartlar tanımlamıştır. Bu şartlar, vatandaşın engelli olmasına ya da sahip bulunduğu hastalık haline göre değişiklık göstermektedir.