Sevdiğiniz içecek kişiliğinizi ortaya koyuyor! Çay insanı mısın kahve insanı mı? Meğer yeşil çay sevenler...

Kişilik Testi: En sevdiğiniz çay veya kahve, kişiliğiniz hakkında bilgi verebilir. Bugün, en sevdiğiniz içeceğe dayalı, taze hazırlanmış bir kişilik testimiz var. İçeceğinize bağlı olarak kişilik özellikleri arasındaki bağlantıyı keşfedeceğiz. Hemen en sevdiğn içeceği seç ve aslında nasıl birisin öğren...