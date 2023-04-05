RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Sessiz sedasız gelen ayrılık... Arka Sokaklar'daki 1 numaralı başrol vedası daha ilk bölümde ciğerleri yakıp kül edecek!

Sessiz sedasız gelen ayrılık... Arka Sokaklar'daki 1 numaralı başrol vedası daha ilk bölümde ciğerleri yakıp kül edecek!

Sessiz sedasız gelen ayrılık seyirciyi şoke etti. Arka Sokaklar'daki 1 numaralı başrol vedası daha ilk bölümde ciğerleri yakıp kül edecek. 17 yıldır izleyicisi karşısına çıkan Arka Sokaklar dizisinde izleyicileri sarsacak bir gelişme yaşandı. İlk bölümden bu yana kadroda olan isim diziye veda etti. Kurtlar Vadisi'ndeki Mehmet Karahanlı ve Arka Sokaklar'daki Rıza Baba karakteriyle ismini geniş kitlelere duyuran usta oyuncu Zafer Ergin'in diziye veda etmesi izleyicileri şaşırttı.

05.04.2023 11:10 - Son Güncelleme: 05.04.2023 11:10
Sessiz sedasız gelen ayrılık... Arka Sokaklar’daki 1 numaralı başrol vedası daha ilk bölümde ciğerleri yakıp kül edecek!

2006 yılında ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar dizisi 2022 yılının son aylarında ekranlara bir süre ara vermişti. Rıza Baba karakteri bilgeliği, nezaketi ve dostlarına olan bağlılığıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bir süredir ekranlarda olmayan diziye başrol oyuncularından birisi veda etti. Gelen son haberlere göre, 17 yıldır Rıza Baba karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Zafer Engin projeye veda eden isim oldu. Usta ismin diziye veda ettiğinin duyurulması izleyicilerin moralini bozdu.

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Sessiz sedasız gelen ayrılık... Arka Sokaklar’daki 1 numaralı başrol vedası daha ilk bölümde ciğerleri yakıp kül edecek!

ARKA SOKAKLAR'DA 1 NUMARALI BAŞROL AYRILIĞI

Arka Sokaklar dizisi 2022 yılının son aylarında ekranlara bir süre ara vermişti. Yaşanan son olay izleyicileri şoke etti.

Sessiz sedasız gelen ayrılık... Arka Sokaklar’daki 1 numaralı başrol vedası daha ilk bölümde ciğerleri yakıp kül edecek!

Rıza Baba karakteri bilgeliği, nezaketi ve dostlarına olan bağlılığıyla izleyicinin gönlünde taht kurmuştu.

Sessiz sedasız gelen ayrılık... Arka Sokaklar’daki 1 numaralı başrol vedası daha ilk bölümde ciğerleri yakıp kül edecek!

Bir süredir ekranlarda olmayan diziye başrol oyuncularından birisi veda etti.

Sessiz sedasız gelen ayrılık... Arka Sokaklar’daki 1 numaralı başrol vedası daha ilk bölümde ciğerleri yakıp kül edecek!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 17 yıldır Rıza Baba karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Zafer Engin projeye veda eden isim oldu.

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