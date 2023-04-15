Servet avcıları fellik fellik onu arıyor! Bor altın petrol bir yana o bir yana! 500 milyon tonluk dev keşif
Servet avcıları fellik fellik onu arıyor. Bor altın petrol bir yana o bir yana! 500 milyon tonluk dev keşif! Zeolit, doğal bir mineral olup volkanik kökenli olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Kristal yapılı bir yapıya sahip ve hidrasyon özelliği nedeniyle su moleküllerini çekiyor. Zeolit, birçok farklı kimyasal elementi bünyesinde barındırır ve bu özellikleri sayesinde birçok farklı alanda kullanılıyor ve değeri için paha biçilemiyor.
Türkiye enerjiden tarıma pek çok alanda kullanılan zengin yer altı kaynaklarıyla dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Adı pek duyulmayan zeolit bu kaynaklar arasında bulunuyor ve son yıllarda organik tarımdan endüstriyel atıkların temizlenmesine kadar birçok alanda kullanımı nedeniyle büyük rağbet görüyor. Türkiye'deki zeolit yataklarının nerede bulunduğu, önemi ve kullanım alanları ise bu kıymetli madeni duyanlar tarafından merak ediliyor.
Zeolit, Türkiye'de birçok farklı bölgede bulunuyor. Bunlar arasında en önemlileri Balıkesir, Manisa, Kütahya, İzmir, Bolu ve Kapadokya'dır.
50 MİLYON TONLUK REZERV
Balıkesir-Bigadiç bölgesinde yaklaşık 500 milyon ton zeolit rezervi olduğu tahmin ediliyor.
Manisa-Gördes'te Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından detaylı rezerv etütleri yapılmış ve 18 milyon ton görünür ve 20 milyon ton zeolitik tüf rezervi tespit edilmiştir.
Dünya genelinde zeolit üretimi 2017 yılında 1 milyon 100 bin tona ulaşmıştır. Türkiye'de ise 2021 yılında yaklaşık 37 bin ton zeolit üretimi yapılmıştır.