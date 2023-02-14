Ser-al İnşaat’ın sahibi Servet Altaş yakalandı mı? Hatay Güçlü Bahçe City müteahhitti Servet Altaş kimdir, nereli? Guinness'e bile başvurmuşlar!
Hatay'da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City'nin müteahhidi hakkında aramalar hız kazandı. Servet Altaş "Bana binayı soramazsınız" ifadelerine yer vermişti. Peki, Hatay Güçlü Bahçe City müteahhitti Servet Altaş kimdir, nereli? Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş yakalandı mı? İşte detaylar.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Hatay'da birçok bina yerle bir oldu. Bu binalardan biri de Güçlü Bahçe City... 20219 yılında altın makasla açılarak Guinnes Rekorlar Kitabına başvuruda bulunulan Güçlü Bahçe City, Hatay'daki depremin ardından yerle bir oldu. Söz konusu 5 bloklu sitenin 2 bloğu çöktü. Siteyi yapan Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş, "Bu 5 bin konuttan, 2 veya 3 blok yıkılmış ise zaten böyle 8 civarındaki bir depreme karşı yıkılması normal" ifadeleriyle kendisini savundu. Peki, Hatay Güçlü Bahçe City müteahhitti Servet Altaş kimdir, nereli? Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş yakalandı mı? İşte detaylar...
PROJENİN AÇILIŞINDA SÖYLEMİŞ 'REKOR HİNDİSTAN'DAYDI HATAY'A GETİRDİK'
Projenin sahibi Servet Altaş'ın o dönem açılış yapılırken söylediği sözler ortaya çıktı. 'Güçlü Bahçe City projesini şehrimize istihdam kazandırmak için yaptık. Guinnes Rekorlar Kitabına kazandırmak için ölçümlerini yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı da yaptık. Bu makas daha önce Hindistan'daydı. Biz bu rekoru Hatay'a getirdik.'
Enkazda kalan kişiler sosyal medyadan yardım istedi. Bu siteyi yapan Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş'ın yaptığı başka birçok binanın da yıkıldığı iddia edildi. Milliyet'te yer alan habere göre, Telefonla ilk aramamızda Altaş, iddialara karşılık "Sosyal medyaya itibar etmiyorum. Bunların üzerine de konuşmak istemiyorum" yanıtı vererek telefonu yüzümüze kapattı. Bu konuşmanın ardından kendisi bizi arayarak, şu açıklamayı yaptı: