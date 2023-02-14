Ser-al İnşaat’ın sahibi Servet Altaş yakalandı mı? Hatay Güçlü Bahçe City müteahhitti Servet Altaş kimdir, nereli? Guinness’e bile başvurmuşlar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Hatay'da birçok bina yerle bir oldu. Bu binalardan biri de Güçlü Bahçe City... 20219 yılında altın makasla açılarak Guinnes Rekorlar Kitabına başvuruda bulunulan Güçlü Bahçe City, Hatay'daki depremin ardından yerle bir oldu. Söz konusu 5 bloklu sitenin 2 bloğu çöktü. Siteyi yapan Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş, "Bu 5 bin konuttan, 2 veya 3 blok yıkılmış ise zaten böyle 8 civarındaki bir depreme karşı yıkılması normal" ifadeleriyle kendisini savundu. Peki, Hatay Güçlü Bahçe City müteahhitti Servet Altaş kimdir, nereli? Ser-al İnşaat'ın sahibi Servet Altaş yakalandı mı? İşte detaylar...