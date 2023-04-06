Satılık konut ilanını görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya karıştı! Sahibinden satılık ev ilanı o ilimizi salladı!
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kadın, komşularının gürültüsünden rahatsız olduğu için evini satılığa çıkardı ve balkonuna ilginç bir pankart astı. Satış ilanında, "Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" yazılıydı. Çorlu'nun Zafer Mahallesi'nde bir yıldır oturan Şeker, komşularının yaptığı gürültü nedeniyle site yönetimine şikayette bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını ifade etti. Bunun üzerine polise başvuran Şeker, ancak sorunu çözmek için bir adım atılmadığını söyledi.
Çorlu ilçesinde bir kadın, komşularının gürültüsünden rahatsız olduğu için ilginç bir satılık ev ilanı verdi. Özge Şeker adlı ev sahibi, balkonuna astığı yazıyla evini satılığa çıkardı ve ilanı dikkat çekici kılmak için farklı bir yaklaşım sergiledi.
Karşılaştığı sorunun bir sonucu olarak evini satılığa çıkaran Şeker, ilginç bir satılık ev ilanı hazırladı. Ev sahibi, balkonuna asılan yazıda evinin satılık olduğunu belirterek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
35 yaşındaki Özge Şeber, Zafer Mahallesi'ndeki sitede bir yıldır oturuyor. Komşularının gece geç saatlerde yüksek sesle müzik çaldığı ve kendisini rahatsız ettiği için site yönetimine şikayette bulunduğunu ancak bir sonuç alamadığını belirtti. Bunun üzerine avukatına danışarak gerekli adli işlemleri başlattı. Sonrasında da evini satmaya karar verdi ve pankartla dikkat çekici bir ilan verdi.
Şeber, ilanında kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdiğini ve kimseyi hedef göstermediğini söyledi. Ayrıca amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirterek diğer insanların da kendilerine sorması gerektiğini ifade etti. Konuyla ilgili site yönetimi ve dairelerde oturanlar ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi. Özge Şeber'in satış ilanı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından desteklendi.