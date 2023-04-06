Satılık konut ilanını görenler gözlerine inanamadı! Sosyal medya karıştı! Sahibinden satılık ev ilanı o ilimizi salladı!

Şeber, ilanında kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdiğini ve kimseyi hedef göstermediğini söyledi. Ayrıca amacının farkındalık yaratmak olduğunu belirterek diğer insanların da kendilerine sorması gerektiğini ifade etti. Konuyla ilgili site yönetimi ve dairelerde oturanlar ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi. Özge Şeber'in satış ilanı, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı ve birçok kişi tarafından desteklendi.