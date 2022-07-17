Şartlar açıklandı! SGK'dan 3 aylığı için 10.500 TL alabilirsiniz! Tek kalemde ödeniyor!
Çalışma yaşamı bağlamında yer alan vatandaşlar için SGK tarafından oldukça fazla hak tanınmaktadır. Emekliliklerini bekleyen vatandaşlar bağlamında en muhimi ise nakit avans süreci olmaktadır. Emeklilikleri amacıyla müracaatta bulunacak vatandaşların başvuruları değerlendirilmeye alınacak.
SGK doğrultusundan nakit avans para desteği devam edeceği devlet bağlamında açıklandı. Kişilerin 3 maaş tutarı kadar çekebileceği avans desteği, faizsiz olarak kullanılabilecek. Maaş bağlanan bireylerin hesaplarından çekilen avans paralar maaşlarından faizsiz olarak çekilecek. Bu destek SGK bağlamında sağlanmaktadır. Her yılbaşında tespit edilen limitler amacıyla artış sağlanır.
Değerlendirme sürecini 90 gün geçen kişiler için nakit avans hakkı doğmaktadır. Bu sayede vatandaşlar bir mağduriyet yaşamadan, faizsiz bir şekilde nakit avans çekebilmektedir.
Nakit avans desteği bireylerin değerlendirme süreci süresince mağdur olmaması amacıyla yapılmaktadır. Böylece ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanarak nakit ihtiyacınızı kolay bir şekilde karşılamanız da olası olacaktır.
Nakit avans desteği amacıyla müracaat hakkı doğan vatandaşlar değerlendirmelerden sonra belli olacak.