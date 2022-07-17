Şartlar açıklandı! SGK'dan 3 aylığı için 10.500 TL alabilirsiniz! Tek kalemde ödeniyor!

SGK doğrultusundan nakit avans para desteği devam edeceği devlet bağlamında açıklandı. Kişilerin 3 maaş tutarı kadar çekebileceği avans desteği, faizsiz olarak kullanılabilecek. Maaş bağlanan bireylerin hesaplarından çekilen avans paralar maaşlarından faizsiz olarak çekilecek. Bu destek SGK bağlamında sağlanmaktadır. Her yılbaşında tespit edilen limitler amacıyla artış sağlanır.