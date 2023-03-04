Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu!
Dolunay ve burç ilişkisinde gizli kalmış sırlar ortaya çıkabilir. Hemen tepki vermek yerine gözlemleyerek her şeyi öğrenmeyi seçmelisin. Sonucu sen belirliyorsun. İlişkinde artık olmadığını fark ediyorsun kendini daha fazla incitmeden bunu sonlandırmalısın. Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresi. Dolunay, Ay ile Güneş'in jeosentrik zahir (ekliptik) boylamlarının farkı 180 derece olduğunda gerçekleşir. Bu durumda Ay, Dünya'ya göre Güneş ile ters noktalardadır.
04.03.2023 11:11 - Son Güncelleme: 04.03.2023 11:11
Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! 7 Mart 2023 tarihinde meydana gelecek olan Başak dolunayının burçlara etkileri açıklandı. Astrolojide önemli olan dolunaylar, burçların yaşamında önemli olaylara sebep olabiliyor. Peki Mart dolunayında hangi burcu neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım...