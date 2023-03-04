Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu!

Mart dolunayından etkilenecek 5 burç belli oldu! Dolunay bu burçları para babası yapacak! Şans, para, zenginlik gani gani gelecek! 7 Mart 2023 tarihinde meydana gelecek olan Başak dolunayının burçlara etkileri açıklandı. Astrolojide önemli olan dolunaylar, burçların yaşamında önemli olaylara sebep olabiliyor. Peki Mart dolunayında hangi burcu neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım...