Saniyesinde fark edenin IQ’su çok yüksek çıkıyor! Kumsaldaki plastik topu bulan net üstün zekalı!

Bu optik illüzyon insanların keyifli zaman geçirdiği bir kumsalın resmini içeriyor. İnsanların farklı algılarını test eden gizli bir topu bulma zorluğuyla ilgili ilginç bu testi sizlere sunuyoruz. Sizlere bu kez plaj resminin içindeki gizli topu bulmanız gereken optik illüzyonun zekice bir örneğini bulduk. Peki, sahildeki gizli topu görebiliyor musunuz? İşte topun gizlendiği yer!