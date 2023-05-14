Sandığımdan kim, hangi parti çıktı? 14 Mayıs sandık sorgulama aracı 2023! Oy kullandığım sandıktan AK Parti, CHP kaç oy aldı?

14 Mayıs sandık sorgulama aracı hakkında aramalar hız kazandı. 14 Mayıs sandık sorgulama aracı ile oy kullandığınız sandıkta hangi adayın daha fazla oy aldığını görebileceksiniz. Sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Sandıklarda oy sayımı işlemi başladı. Seçim sonuçları takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, sandığımdan kim hangi parti çıktı? İşte merak edilenler!