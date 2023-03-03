Saman alevi gibi parlayıp sönüyorlar! Sinirlenince gözü kimseyi görmeyen 6 burç!

Hayatın bazı döneminde insanlar sinirli, sakin ya da duygusal anlar yaşayabiliyor. Ancak astroloji dünyasında öyle burçlar var ki onları sinirli olarak tanımlamak bir gerçek olarak kabul ediliyor. Sinirlendiğinde tepesi atan burçlar bu yüzden astroloji dünyasını yakından takip edenlerin merak ettiği bir konu oluyor. Bugünkü yazımızda sizlere sinirlendiğinde gözü hiçbir şeyi görmeyen bu burçları derleyeceğiz. Ancak konuya girmeden önce bu burçlar arasında Boğa, Koç, Yay, Akrep, Terazi ve Aslan olduğunu da iletelim.