Salondaki 6 kelimeyi bulan resmen akıl küpü... 30 saniye süreniz başladı. Deneyenlerin %74'ü başarısız oldu. Görsel bulmacalar dikkat gerektiren testler arasında . Bu tarz bulmacalar zihinsel hızı artırıyor, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları geliştiriyor ve kısa süreli belleği geliştirmek için etkili bir yaklaşım oluyor. Şimdi resimdeki altı gizli kelimeyi ortaya çıkarmak için yolculuğuna başlayabilirsiniz.