Salondaki 6 kelimeyi bulan resmen akıl küpü... 30 saniye süreniz başladı! Deneyenlerin %74'ü başarısız oldu!
Son aylarda çok ilgi gören içerikler arasında görsel bulmacalar yer aldı. Sizinle bugün paylaştığımız resimli bulmacada altı gizli kelimeyi bulmalısınız. Cevap hemen önünüzde duruyor gibi gözükse de benzer renklerin ve hassas yazı vuruşlarının kombinasyonu işinizi zorlaştırıyor. Burada size pizzacıdaki 6 saklı kelimeyi bulabilir misin sorusu yöneltiliyor. Süre dolmadan bulan başarılı olurken deneyenlerin yüzde 74'ü işin içinden çıkamadı.
08.03.2023 15:49 - Son Güncelleme: 08.03.2023 15:49
Salondaki 6 kelimeyi bulan resmen akıl küpü... 30 saniye süreniz başladı. Deneyenlerin %74'ü başarısız oldu. Görsel bulmacalar dikkat gerektiren testler arasında . Bu tarz bulmacalar zihinsel hızı artırıyor, beyin hücreleri arasındaki bağlantıları geliştiriyor ve kısa süreli belleği geliştirmek için etkili bir yaklaşım oluyor. Şimdi resimdeki altı gizli kelimeyi ortaya çıkarmak için yolculuğuna başlayabilirsiniz.
ÇOK AZ KİŞİ GÖREBİLİYOR
Resimdeki gizli kelimeleri bulmak için tüm satırlara ve sütunlara hızlıca göz atmaya başlayabilirsiniz. Şimdi cevapları veriyoruz.
CEVAPLARI VERİYORUZ
Pizzacıda yer alan tüm gizli kelimelerin doğru yerleşimini öğrenmek için aşağıdaki resme bakabilirsiniz.