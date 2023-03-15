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Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı! 2 damla yeterli!

Salçanın üst kısmındaki küfü kaşık yardımı ile çıkarabilirsiniz. Ne yazık ki, salça zaten hassas bir lezzet. Soğukta muhafaza edilmezse, uygun kaplara konulmazsa veya yağlı ve pis bir kaşıkla karıştırılmazsa üzerinde hızla küf oluşur. Fakat bu durumun çaresi bulundu. İşte aşçıların kullandığı gizli sır.

takvim.com.tr
15.03.2023 10:55 - Son Güncelleme: 15.03.2023 10:55
Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı! 2 damla yeterli!

Bozulmuş salça ile ne yapılacağı ise çözülmesi gereken bir sorundur. Salçada meydana gelen küf birçok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olabilir. İşte salçanızın küflenmemesi için denemeniz gereken yöntem...

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Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı! 2 damla yeterli!

Bazı kişiler, küflü salçayla karşılaştıklarında, üzerinden küflü kısmı alarak sorunu çözdüklerini düşünüyor.

Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı! 2 damla yeterli!

Fakat bunun ciddi sağlık sonuçları olabilir. Domates salçasında küf oluşmaya başlarsa yapılacak tek şey salçayı tamamen atmak ve hiçbir şekilde kullanmaya kalkışmamaktır.

Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı! 2 damla yeterli!

SALÇANIZIN KÜFLENMEMESİ İÇİN BUNU DENEYİN

Salçanızı aldıktan sonra her kullanım sonrasında 1 tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekleyin.

Salçanız 1 sene boyunca küflenmeyecek! Aşçıların gizli sırrı ortaya çıktı! 2 damla yeterli!

ÖMRÜ EN AZ 4 AY UZAYACAK

Zeytinyağı salçanın ömrünü oldukça uzatacak.. Aldığınız salça en az 3 ay geçse bile küflenmeyecektir.

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