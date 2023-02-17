Sakın bu hatayı yapmayın! Evinizdeki bu zehri hemen çöpe atın! Kalp, damar, tümör, diyabet, tansiyon ne varsa onun suçu...

En zararlı yiyecekler uzmanlar tarafından sık sık belirtiliyor. Çoğu masum gibi gözükse de sofranızda yer alan bu besinler tüm hastalıkların sebebi olarak belirtiliyor. Kalp rahatsızlıkları, tümörler, damar tıkanıklığı, diyabet gibi türlü hastalıklar bu besinler sebebiyle ortaya çıkıyor. Sağlıklı beslenmenin ilk kuralı ise işlenmiş, paketli gıdaları tüketmemek olarak açıklanıyor. Peki, mutfağımızdaki bu zehir ne? İşte hemen çöpe yollamanız gereken o yiyecek...