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Sakın bu hatayı yapmayın! Evinizdeki bu zehri hemen çöpe atın! Kalp, damar, tümör, diyabet, tansiyon ne varsa onun suçu...

En zararlı yiyecekler uzmanlar tarafından en sık belirtilenler arasında yer alıyor. Son gelen açıklama sonrası o gıdanın tüketilmesinin neler yol açabileceği duyanları şoke etti. En zararlı besin olarak ifade edilen bu besin tüm sağlık sorunlarının sebebi olarak görülüyor. İşte asla tüketmemeniz gereken en zararlı besinler.

takvim.com.tr
17.02.2023 11:45 - Son Güncelleme: 17.02.2023 11:45
Sakın bu hatayı yapmayın! Evinizdeki bu zehri hemen çöpe atın! Kalp, damar, tümör, diyabet, tansiyon ne varsa onun suçu...

En zararlı yiyecekler uzmanlar tarafından sık sık belirtiliyor. Çoğu masum gibi gözükse de sofranızda yer alan bu besinler tüm hastalıkların sebebi olarak belirtiliyor. Kalp rahatsızlıkları, tümörler, damar tıkanıklığı, diyabet gibi türlü hastalıklar bu besinler sebebiyle ortaya çıkıyor. Sağlıklı beslenmenin ilk kuralı ise işlenmiş, paketli gıdaları tüketmemek olarak açıklanıyor. Peki, mutfağımızdaki bu zehir ne? İşte hemen çöpe yollamanız gereken o yiyecek...

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Sakın bu hatayı yapmayın! Evinizdeki bu zehri hemen çöpe atın! Kalp, damar, tümör, diyabet, tansiyon ne varsa onun suçu...

Yüzlerce farklı çeşide sahip olan ve pek çok evde pratik oması sebebiyle tercih edilen mısır gevrekleri hastalıkların en byük nedeni olarak belirtildi.

Sakın bu hatayı yapmayın! Evinizdeki bu zehri hemen çöpe atın! Kalp, damar, tümör, diyabet, tansiyon ne varsa onun suçu...

Beslenme uzmanı Kavita Devgan, mısır gevreklerine adeta ateş açtı.

Sakın bu hatayı yapmayın! Evinizdeki bu zehri hemen çöpe atın! Kalp, damar, tümör, diyabet, tansiyon ne varsa onun suçu...

Yapılan bir araştırmada özelikle yulaf içerikli kahvaltılık gevrek kategorisindeki çeşitli ürünler incelendi.

Sakın bu hatayı yapmayın! Evinizdeki bu zehri hemen çöpe atın! Kalp, damar, tümör, diyabet, tansiyon ne varsa onun suçu...

Ortaya çıkan sonuç ise kan dondurdu.

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