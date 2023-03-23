Sahurda ne yenir, en son ne zaman su içilir? SAHURDA SUSATMAYAN TOK TUTAN YİYECEKLER! Sahurda pirinç pilavı, yeşil mercimek yemek sünnet mi?

SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER

Oruç ibadetini yerine getirmeye hazırlanan vatandaşların sahurda tükettiği ürünlere dikkat etmesi gerekiyor. Oldukça yağlı ve hazır gıda gibi ürünlerin tüketilmesi ertesi gün oruç tutarken kişide zorlanmaya ve vücut direncinin düşük olmasına sebep olabiliyor.