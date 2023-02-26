Şahin gibi gözü olanlar civcivin yerini çözdü bile! Bulamayanlar faka basıyor! Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan...

İnsan beyni farklı açılardan farklı algılar oluşturan şeyleri veya görüntüleri farklı görebiliyor. Size keyifli vakit geçireceğiniz bir içerik sunuyoruz. Görselde atlar, tavuklar, koyunlar, ördekler, domuzlar, köpekler, inekler ve kediler gibi pek çok hayvanla dolu bir çiftlik göreceksiniz. Sadece iyi bir bakış açısına sahip kişiler, çiftliğin içine gizlenmiş civcivi saniyeler içerisinde görebiliyor. Peki, tavuğun çiftliğin içindeki civcivi bulmasına yardım edebilir misiniz? Şimdi aramaya başlayabiliriz.