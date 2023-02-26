Şahin gibi gözü olanlar civcivin yerini çözdü bile! Bulamayanlar faka basıyor! Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan...
Sizler için "Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan..." sorusunu akıllara getiren bir optik illüzyon bulduk. Bu görsel görüşünüzün ne kadar keskin olduğunu test etmek için bir zeka oyunu olarak hazırlanmıştır. Bulmaca internet kullanıcılarını tavuğun çiftliğin içindeki kayıp civcivini görmeye davet ediyor. Şimdi sizlerden bir çiftliğin resmedildiği bu görselde civcivleri bulmanızı istiyoruz.
26.02.2023 13:35 - Son Güncelleme: 26.02.2023 13:36
İnsan beyni farklı açılardan farklı algılar oluşturan şeyleri veya görüntüleri farklı görebiliyor. Size keyifli vakit geçireceğiniz bir içerik sunuyoruz. Görselde atlar, tavuklar, koyunlar, ördekler, domuzlar, köpekler, inekler ve kediler gibi pek çok hayvanla dolu bir çiftlik göreceksiniz. Sadece iyi bir bakış açısına sahip kişiler, çiftliğin içine gizlenmiş civcivi saniyeler içerisinde görebiliyor. Peki, tavuğun çiftliğin içindeki civcivi bulmasına yardım edebilir misiniz? Şimdi aramaya başlayabiliriz.