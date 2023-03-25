Sağ köşeye dikkatlice bakın! 1937 yılında çekilen kareler zaman yolculuğu kehanetlerini ardı ardına getirdi! Meğer kadının sağ elindeki cisim...

1937 yılında çekilen siyah beyaz karelerin zaman yolculuğunu kanıtladığı iddia ediliyor. Bu filmde alışılmadık şekilde giyinmiş bir kadının cep telefonuyla konuştuğu iddia ediliyor. Sosyal medyada viral olan bu fotoğraf tuhaf teori iddiaları peş peşe geldi. Komplo teorisyenleri zaman yolculuğuyla ilgili kehanetlerini peş peşe sıraladı. Görüntüde kadının kulağına bir nesne tuttuğu görülüyor ve bu da cep telefonuna benzetiliyor. Karelerin sosyal medyada paylaşılması yeni kehanetleri peş peşe getirdi.