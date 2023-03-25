Sağ köşeye dikkatlice bakın! 1937 yılında çekilen kareler zaman yolculuğu kehanetlerini ardı ardına getirdi! Meğer kadının sağ elindeki cisim...
Sağ köşeye dikkatlice bakın. 1937 yılında çekilen kareler zaman yolculuğu kehanetlerini ardı ardına getirdi. Kadının sağ kulağına dikkat edin. Meğer kadının sağ elindeki cisim yoksa telefon mu? 1937 yılında çekilen fotoğrafta bir kadın çarpıcı şekilde kulağına cep telefonuna benzeyen bir nesne tutuyor gibi görünüyor. Yakın plan görüntülerde konuşmanın diğer yarısını dinliyormuş gibi sırayla konuştuğu ve duraksadığı görülüyor. Bu kareler sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.
1937 yılında çekilen siyah beyaz karelerin zaman yolculuğunu kanıtladığı iddia ediliyor. Bu filmde alışılmadık şekilde giyinmiş bir kadının cep telefonuyla konuştuğu iddia ediliyor. Sosyal medyada viral olan bu fotoğraf tuhaf teori iddiaları peş peşe geldi. Komplo teorisyenleri zaman yolculuğuyla ilgili kehanetlerini peş peşe sıraladı. Görüntüde kadının kulağına bir nesne tuttuğu görülüyor ve bu da cep telefonuna benzetiliyor. Karelerin sosyal medyada paylaşılması yeni kehanetleri peş peşe getirdi.
KADIN TELEFONLA MI KONUŞUYOR?
Kalabalığın arasında o zamanlar için daha modern bir kıyafet giymiş, kollarını çıplak bırakan, sadece kafasında küçük bir şapka olan koyu saçlı bir kadın var.
Yıl: 1937… Görüntüdeki kadın telefonla mı konuşuyor? | VİDEO