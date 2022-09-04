Sadece tek bir sebeple başarısız olurlar! Bu burçların zekasından korkun! İşte suya götürüp susuz getiren burçlar...
Bazı burçlar kavrama ve çözme yeteneğiyle çok daha ileri bir zekaya sahip olabiliyor. Bir dahi, bir IQ testinde veya herhangi bir standart zeka testinde yüzde 98'in üzerinde veya üzerinde puan alan kişidir ancak dahiler sadece çok zeki değildir; yaratıcı bir dahi olabilirsiniz, yani beyniniz diğer insanlar tarafından kolayca anlaşılmayan çözümler üretebilir. Bu nedenle sizler için en zeki burçları derledik. İşte o burçlar...
EN ZEKİ BURÇ KOVA
Kova, neredeyse her şeyi entelektüel zihinleri aracılığıyla filtreleme eğilimindedir . Kendilerini bir durumdan uzaklaştırabilirler, bu da bir çözüm bulmalarını kolaylaştırır.
Dengeli, yaratıcı ve soğukkanlı olmalarıyla tanınırlar. Akvaryumlar geniş fikirlidir ve kendileri dışındaki kaynaklardan fikir ve kavramları kabul ederler. Aslında, alternatif bakış açıları ararlar. Ancak, bir şeyi destekleyen kanıtları görmeden bir şey hakkında bir inanca bağlanmazlar
ÇÖZÜM ÜRETİCİ BAŞAK BURCU
Başaklar, diğer insanların hafife aldığı şeyler olsa bile, her türlü şeyle ilgilenir. Bir sorunun çözümü yoksa veya cevabı bulmak zorsa, Başak kendi cevabını yaratmaya koyulur. Çözülemeyeni çözmeyi ve bozuk olanı düzeltmeyi severler. Ve sürekli düşünüyorlar ve yaratıyorlar.
Genelde övünmeyi sevmeseler de, Başak'ın çözemediği çok az şey vardır. Bir dehanın kesin işareti olan birçok soru soruyorlar.
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME OĞLAK BURCU
Oğlaklar, akıllı kararlar vermelerine yardımcı olan çok metodik, kesin ve oldukça yapılandırılmış bir düşünce tarzına sahiptir. Hedefleri hakkında net bir fikre sahip olarak aşırı dürtüsel olmaktan kaçınırlar ve alternatif stratejiler düşünmeye istekliyken büyük resme bakarlar ve tüm sonuçları dikkate alırlar. Oğlaklar akıllı mı? Evet, Oğlaklar çok zeki olma eğilimindedir ve beyinlerini iyi bir şekilde kullanma yeteneğine sahiptir!
Onlar çeşitli konularda yaşam boyu öğrencilerdir. Vazgeçmezler; bir hata yaptıklarında, ondan öğrenirler ve uyum sağlarlar.
ALGISAL AKIL YÜRÜTME AKREP BURCU
Akrep'i zihinsel güçleri, algısal zekaları ve yoğunlukları nedeniyle kandırmak neredeyse imkansızdır.Algısal akıl yürütmeleri veya duyularından aldıkları bilgileri kullanma yetenekleri vardır. Duyularından sadece çok fazla bilgi edinmekle kalmaz, aynı zamanda onu çok hızlı bir şekilde kullanabilirler.
Akrepler, diğer insanların kaçırmaya meyilli olduğu bilgileri alır. Bir Akrep'i kandıramazsınız çünkü hemen peşinizde olurlar ve yüksek zekalarını intikam için kullanmalarını istemezsiniz.