Sadece o ilimizde görülüyor! Kırmızı alarm verdiler! Dev yılanı görenler kaçacak yer arıyor!

Dünyanın en zehirli yılanlarından birisi olarak bilinen kral kobra ilkbaharın gelmesiyle birlikte yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Kış uykusundan uyanan "çöl kobrası" Şanlıurfa'nın toprakları üzerinden gezinmeye başladı. Şanlıurfa'da dağlık kısımlarda görülen çöl kobrası gizli yaşantısıyla biliniyor. Ancak çöl kobrası havaların ısınmasının ardından yuvasından çıkarak tarlaların arasında gezinmeye başladı.