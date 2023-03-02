Sadece iyi focuslananlar ağaçtaki 4 hayvanı süre dolmadan yakalıyor! Zihinlere damping yaptıran IQ testi!

Ağacın üstünde yer alan kuşlar, genellikle ilk olarak fark edilir ve bu hayvanları bulmak oldukça kolaydır. Ancak, geriye kalan 3 hayvanı bulmak oldukça zorlu bir süreçtir. Sol alt yarısındaki boşluk, bir goril şeklindedir ve bu şekli ilk bakışta fark eden gözlemciler, analitik düşünürler olarak nitelendirilirler. İnternete damgasını vuran optik illüzyonları çözen insanların bakış açısında önemli artış yaşanıyor.